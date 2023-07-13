Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es aktuell Ambitionen das Objekt ʻOumuamua zu erreichen? ʻOumuamua ist der Name des ersten entdeckten Asteroiden, der offenbar nicht aus unserem Sonnensystem stammt. Man hatte das Objekt im Oktober 2017 entdeckt. Es war ins Sonnensystem eingedrungen, hatte die Sonne umrundet und entfernt sich nun wieder von ihr - und dies mit einer Geschwindigkeit von fast 30 Kilometern pro Sekunde. Damit ist ʻOumuamua deutlich schneller als beispielsweise alle Sonden, die gerade das Sonnensystem verlassen. Deren Geschwindigkeit liegt bei maximal 17 Kilometer pro Sekunde relativ zur Sonne. Eine Mission zu ʻOumuamua wäre somit praktisch nicht zu realisieren, da man den Asteroiden nicht einholen könnte. Entsprechend gibt es auch keine derartigen Pläne. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.