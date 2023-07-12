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Wenn Licht und Photonen masselos sind, warum kann man dann
mit Lasern Sonden beschleunigen?
Durch den sogenannten Strahlungsdruck, einen Druck, der entsteht, wenn
elektromagnetische Strahlung auf eine Fläche trifft und von dieser beispielweise
absorbiert oder reflektiert wird. Der Strahlungsdruck lässt sich sowohl mithilfe
des Teilchenmodells als auch mit dem Wellenmodell des Lichts herleiten. Der
Strahlungsdruck ist dafür verantwortlich, dass der Schweif von Kometen immer von
Sonne weg gerichtet ist.
(ds/12. Juli
2023)
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