Wenn Licht und Photonen masselos sind, warum kann man dann mit Lasern Sonden beschleunigen?

Durch den sogenannten Strahlungsdruck, einen Druck, der entsteht, wenn elektromagnetische Strahlung auf eine Fläche trifft und von dieser beispielweise absorbiert oder reflektiert wird. Der Strahlungsdruck lässt sich sowohl mithilfe des Teilchenmodells als auch mit dem Wellenmodell des Lichts herleiten. Der Strahlungsdruck ist dafür verantwortlich, dass der Schweif von Kometen immer von Sonne weg gerichtet ist.

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