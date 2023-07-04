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Wie viele Sonden sind aktuell am zweiten Lagrange-Punkt stationiert und behindern sich diese nicht gegenseitig?

Die ESA-Sonde Euclid ist aktuell auf dem Weg zum zweiten Lagrange-Punkt des Systems Erde-Sonne, der etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt auf der sonnenabgewandten Seite der Erde liegt. Hier befindet sich auch das James Webb Space Telescope, der europäische Astrometriesatellit Gaia sowie das russische Weltraumteleskops Spektr-RG mit dem deutschen (allerdings inzwischen deaktivierten) Röntgenteleskops eROSITA an Bord.

James Webb und auch die anderen Raumsonden befinden sich nicht alle genau auf diesem Gleichgewichtspunkt, sondern umkreisen ihn. James Webb beispielsweise benötigt für eine Umrundung von L2 168 Tage und ist dabei zwischen 250.000 und 830.000 Kilometer von L2 entfernt. Das lässt hinreichend Platz für weitere Missionen. Hat eine Sonde ihre Aufgaben erfüllt, wird sie auf eine "normale" Sonnenumlaufbahn gelenkt, so dass sie im deaktivierten Zustand keiner der Sonden dort in die Quere kommen kann. (ds/4. Juli 2023)

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