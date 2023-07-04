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Wie viele Sonden sind aktuell am zweiten Lagrange-Punkt
stationiert und behindern sich diese nicht gegenseitig?
Die ESA-Sonde Euclid ist aktuell auf dem Weg zum zweiten Lagrange-Punkt
des Systems Erde-Sonne, der etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt
auf der sonnenabgewandten Seite der Erde liegt. Hier befindet sich auch das
James Webb Space Telescope, der europäische Astrometriesatellit Gaia
sowie das russische Weltraumteleskops Spektr-RG mit dem deutschen
(allerdings inzwischen deaktivierten) Röntgenteleskops eROSITA an Bord.
James Webb und auch die anderen Raumsonden befinden sich nicht alle
genau auf diesem Gleichgewichtspunkt, sondern umkreisen ihn. James Webb
beispielsweise benötigt für eine Umrundung von L2 168 Tage und ist dabei
zwischen 250.000 und 830.000 Kilometer von L2 entfernt. Das lässt hinreichend
Platz für weitere Missionen. Hat eine Sonde ihre Aufgaben erfüllt, wird sie auf
eine "normale" Sonnenumlaufbahn gelenkt, so dass sie im deaktivierten Zustand
keiner der Sonden dort in die Quere kommen kann.
(ds/4. Juli
2023)
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