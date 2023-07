Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum sterben Sterne? Der Begriff "Leben" ist für Sterne natürlich grundsätzlich etwas fragwürdig, da es sich bei ihnen ja nicht um Lebewesen handelt. Unter "Leben" versteht man bei Sternen grob die Zeit, während der in ihrem Inneren Fusionsprozesse ablaufen und sie dadurch leuchten. Sie enden als Schwarzes Loch, als Neutronenstern oder als Weißer Zwerg. Mit dieser Definition von "Leben" sterben Sterne, weil sie ihren nuklearen Brennstoff verbraucht haben: Sterne fusionieren Wasserstoff in Helium, Helium in Kohlenstoff, usw., doch funktioniert das - je nach Masse eines Sterns - maximal nur bis zum Element Eisen. So geht irgendwann für jeden Stern der Brennstoff zur Neige - er "stirbt". Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.