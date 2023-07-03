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Warum sterben Sterne?
Der Begriff "Leben" ist für Sterne natürlich grundsätzlich etwas fragwürdig, da
es sich bei ihnen ja nicht um Lebewesen handelt. Unter "Leben" versteht man bei
Sternen grob die Zeit, während der in ihrem Inneren Fusionsprozesse ablaufen und
sie dadurch leuchten. Sie enden als Schwarzes Loch, als Neutronenstern oder als
Weißer Zwerg. Mit dieser Definition von "Leben" sterben Sterne, weil sie ihren
nuklearen Brennstoff verbraucht haben: Sterne fusionieren Wasserstoff in Helium,
Helium in Kohlenstoff, usw., doch funktioniert das - je nach Masse eines Sterns
- maximal nur bis zum Element Eisen. So geht irgendwann für jeden Stern der
Brennstoff zur Neige - er "stirbt".
(ds/3. Juli
2023)
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