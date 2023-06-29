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Kann man Kohlendioxid aufspalten und den Kohlenstoff
einlagern?
Grundsätzlich lässt sich aus Kohlendioxid Sauerstoff und Kohlenstoff gewinnen -
allerdings benötigt dies sehr viel Energie, die irgendwo herkommen muss. Und
damit nicht genug: Um damit beispielsweise dem Klimawandel entgegenzuwirken,
muss man Kohlendioxid erst einmal aus der Atmosphäre bekommen und auch dieser
Prozess benötigt eine große Menge an Energie. Aktuell gibt es somit praktisch
keine wirtschaftlich und ökologisch sinnvolle Möglichkeit, unsere Atmosphäre
wieder vom Kohlendioxid zu befreien, selbst wenn auf die Aufspaltung von
Kohlendioxid verzichtet und das Gas direkt eingelagert wird. Es bleibt damit
nur, den Kohlendoxideintrag zu reduzieren.
(ds/29. Juni
2023)
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