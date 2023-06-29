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Kann man Kohlendioxid aufspalten und den Kohlenstoff einlagern?

Grundsätzlich lässt sich aus Kohlendioxid Sauerstoff und Kohlenstoff gewinnen - allerdings benötigt dies sehr viel Energie, die irgendwo herkommen muss. Und damit nicht genug: Um damit beispielsweise dem Klimawandel entgegenzuwirken, muss man Kohlendioxid erst einmal aus der Atmosphäre bekommen und auch dieser Prozess benötigt eine große Menge an Energie. Aktuell gibt es somit praktisch keine wirtschaftlich und ökologisch sinnvolle Möglichkeit, unsere Atmosphäre wieder vom Kohlendioxid zu befreien, selbst wenn auf die Aufspaltung von Kohlendioxid verzichtet und das Gas direkt eingelagert wird. Es bleibt damit nur, den Kohlendoxideintrag zu reduzieren. (ds/29. Juni 2023)

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