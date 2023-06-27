|
|
Kann man davon ausgehen, dass die Supernova von Betelgeuse
schon passiert ist?
Man ist sicher relativ sicher, dass der Riesenstern Betelgeuse im Sternbild
Orion einmal als Supernova explodieren wird und angesichts der Entfernung von
über 500 Lichtjahren wäre es natürlich möglich, dass der Stern eigentlich schon
explodiert ist, wir davon aber noch gar nichts wissen können, weil sich diese
Information nicht schneller ausbreiten kann als das Licht und somit auch über
500 Jahre zu uns benötigt.
Wahrscheinlich ist dies hingegen nicht: Die meisten Fachleute gehen nicht davon
aus, dass eine Explosion des Riesensterns unmittelbar bevorsteht. Ganz sicher
sein können sie aber natürlich nicht...
(ds/27. Juni
2023)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|