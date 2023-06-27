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Kann man davon ausgehen, dass die Supernova von Betelgeuse schon passiert ist?

Man ist sicher relativ sicher, dass der Riesenstern Betelgeuse im Sternbild Orion einmal als Supernova explodieren wird und angesichts der Entfernung von über 500 Lichtjahren wäre es natürlich möglich, dass der Stern eigentlich schon explodiert ist, wir davon aber noch gar nichts wissen können, weil sich diese Information nicht schneller ausbreiten kann als das Licht und somit auch über 500 Jahre zu uns benötigt.

Wahrscheinlich ist dies hingegen nicht: Die meisten Fachleute gehen nicht davon aus, dass eine Explosion des Riesensterns unmittelbar bevorsteht. Ganz sicher sein können sie aber natürlich nicht... (ds/27. Juni 2023)

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