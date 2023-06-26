Wie gut sind die Monde Phobos und Deimos von der Marsoberfläche aus zu sehen?

Die beiden Marsmonde sind sehr viel kleiner als der Erdmond, dem Mars aber auch deutlich näher: Phobos ist nur 6000 Kilometer von der Oberfläche entfernt, bei Deimos sind es 20.000 Kilometer. Ist Phobos voll beleuchtet, erscheint der Mond etwa halb so groß wie der Vollmond von der Erde aus, allerdings nur ein Zwanzigstel so hell. Deimos ist von der Marsoberfläche gar nicht mehr als flächiges Objekt zu erkennen: Er erscheint lediglich als Punkt und fällt unter den anderen Sternen kaum auf.

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