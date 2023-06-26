|
|
Wie gut sind die Monde Phobos und Deimos von der
Marsoberfläche aus zu sehen?
Die beiden Marsmonde sind sehr viel kleiner als der Erdmond, dem Mars aber auch
deutlich näher: Phobos ist nur 6000 Kilometer von der Oberfläche entfernt, bei
Deimos sind es 20.000 Kilometer. Ist Phobos voll beleuchtet, erscheint der Mond
etwa halb so groß wie der Vollmond von der Erde aus, allerdings nur ein
Zwanzigstel so hell. Deimos ist von der Marsoberfläche gar nicht mehr als
flächiges Objekt zu erkennen: Er erscheint lediglich als Punkt und fällt unter
den anderen Sternen kaum auf.
(ds/26. Juni
2023)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|