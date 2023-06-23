Durchdringen Gravitationswellen massereiche Körper ungehindert oder werden sie absorbiert bzw. geschwächt?

Gravitationswellen wechselwirken praktisch nicht mit Materie, allerdings wird tatsächlich ein winziger Bruchteil ihrer Energie beim Durchdringen von Materie absorbiert. Dieser Teil ist allerdings so gering, dass man praktisch davon sprechen kann, dass unser Universum für Gravitationswellen komplett transparent ist. Das macht sie auch so interessant für Beobachtungen.

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