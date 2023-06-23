|
|
Durchdringen Gravitationswellen massereiche Körper
ungehindert oder werden sie absorbiert bzw. geschwächt?
Gravitationswellen wechselwirken praktisch nicht mit Materie, allerdings wird
tatsächlich ein winziger Bruchteil ihrer Energie beim Durchdringen von Materie
absorbiert. Dieser Teil ist allerdings so gering, dass man praktisch davon
sprechen kann, dass unser Universum für Gravitationswellen komplett transparent
ist. Das macht sie auch so interessant für Beobachtungen.
(ds/23. Juni
2023)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|