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Wird die Supernova von Beteigeuze Gravitationswellen
auslösen?
Das ist zu vermuten und diese sollten dann auch mit modernen
Gravitationswellendetektoren zu entdecken sein. Allerdings sind die genauen
Vorgänge, die bei der Explosion eines massereichen Sterns wie Betelgeuse
ablaufen, noch nicht wirklich verstanden - und von denen hängt es ab, ob
überhaupt Gravitationswellen entstehen und welche Art von
Gravitationswellensignal abgestrahlt wird. Die genaue Simulation des Signals ist
entscheidend dafür, dass man es in den Messungen dann auch identifizieren kann.
Das gilt insbesondere für Signale von Supernovae, bei denen man nicht im Vorfeld
weiß, welcher Stern da gerade explodiert ist.
(ds/21. Juni
2023)
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