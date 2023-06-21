Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird die Supernova von Beteigeuze Gravitationswellen auslösen? Das ist zu vermuten und diese sollten dann auch mit modernen Gravitationswellendetektoren zu entdecken sein. Allerdings sind die genauen Vorgänge, die bei der Explosion eines massereichen Sterns wie Betelgeuse ablaufen, noch nicht wirklich verstanden - und von denen hängt es ab, ob überhaupt Gravitationswellen entstehen und welche Art von Gravitationswellensignal abgestrahlt wird. Die genaue Simulation des Signals ist entscheidend dafür, dass man es in den Messungen dann auch identifizieren kann. Das gilt insbesondere für Signale von Supernovae, bei denen man nicht im Vorfeld weiß, welcher Stern da gerade explodiert ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.