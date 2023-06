Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann man im Weltall die Hand vor Augen sehen? Das kommt sehr darauf an, wo man sich befindet: Befindet man sich im Weltraum in der Nähe der Erde scheint die Sonne so hell, dass dies kein Problem sein sollte, je weiter man sich dann von der Sonne oder einem anderen Stern entfernt, desto dunkler wird es. Befindet man sich beispielsweise im äußeren Sonnensystem, etwa in der Entfernung von Pluto, reicht das Licht der Sonne nur für ein dämmeriges Licht. Die eigene Hand sollte dann aber, beim richtigen Beleuchtungswinkel durch die Sonne, noch immer zu sehen sein. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.