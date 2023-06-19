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Kann man im Weltall die Hand vor Augen sehen?
Das kommt sehr darauf an, wo man sich befindet: Befindet man sich im Weltraum in
der Nähe der Erde scheint die Sonne so hell, dass dies kein Problem sein sollte,
je weiter man sich dann von der Sonne oder einem anderen Stern entfernt, desto
dunkler wird es. Befindet man sich beispielsweise im äußeren Sonnensystem, etwa
in der Entfernung von Pluto, reicht das Licht der Sonne nur für ein dämmeriges
Licht. Die eigene Hand sollte dann aber, beim richtigen Beleuchtungswinkel durch
die Sonne, noch immer zu sehen sein.
(ds/19. Juni
2023)
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