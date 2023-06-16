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Welche Raumsonde, zu der noch Kontakt besteht, ist am
weitesten von der Erde entfernt?
Solange die beiden Voyager-Sonden noch aktiv sind, wird ihnen die Ehre zuteil,
die entferntesten von Menschen gebauten Objekte zu sein, zu denen noch Kontakt
besteht: Voyager 1 ist aktuell knapp 160 Astronomische Einheiten
von der Erde entfernt (eine Astronomische Einheit ist die mittlere Entfernung
der Erde von der Sonne, also rund 150 Millionen Kilometer), bei Voyager 2
sind es knapp 133 Astronomische Einheiten.
Die beiden Sonden Pioneer 10 und Pioneer 11, die vor den
Voyager-Sonden gestartet wurden, sind aktuell knapp 134 bzw. 111 Astronomische
Einheiten von der Erde entfernt. Zu beiden besteht aber schon seit Jahren kein
Kontakt mehr. Die Pluto-Sonde New Horizons bringt es "nur" auf eine
Entfernung von etwas mehr als 55 Astronomischen Einheiten.
(ds/16. Juni
2023)
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