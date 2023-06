Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Raumsonde, zu der noch Kontakt besteht, ist am weitesten von der Erde entfernt? Solange die beiden Voyager-Sonden noch aktiv sind, wird ihnen die Ehre zuteil, die entferntesten von Menschen gebauten Objekte zu sein, zu denen noch Kontakt besteht: Voyager 1 ist aktuell knapp 160 Astronomische Einheiten von der Erde entfernt (eine Astronomische Einheit ist die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne, also rund 150 Millionen Kilometer), bei Voyager 2 sind es knapp 133 Astronomische Einheiten. Die beiden Sonden Pioneer 10 und Pioneer 11, die vor den Voyager-Sonden gestartet wurden, sind aktuell knapp 134 bzw. 111 Astronomische Einheiten von der Erde entfernt. Zu beiden besteht aber schon seit Jahren kein Kontakt mehr. Die Pluto-Sonde New Horizons bringt es "nur" auf eine Entfernung von etwas mehr als 55 Astronomischen Einheiten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.