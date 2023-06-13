|
Hat der ESA-Rover "Rosalind Franklin" noch eine Chance, auf
den Mars zu kommen?
Der "Rosalind Franklin" getaufte ExoMars-Rover sollte eigentlich mit einem
russischen Lander auf dem Mars landen. Die Zusammenarbeit mit Russland wurde von
der europäischen Weltraumorganisation ESA aber im vergangenen Jahr beendet.
Grund hierfür war der russische Angriffskrieg in der Ukraine.
Grundsätzlich hat der europäische Rover, der inzwischen fertiggestellt und
startbereit ist, natürlich noch eine Chance, den Mars zu erreichen. Das wünschen
sich auch die unzähligen Wissenschaftsteams, die seit vielen Jahren an dem Rover
und seinen Instrumenten gearbeitet haben.
Damit dies gelingt, wird man aber noch einmal zusätzliches Geld in die Hand
nehmen müssen. Eine entsprechende Studie wurde bereits im vergangenen Jahr von
der ESA in Auftrag gegeben, eine Entscheidung ist allerdings noch nicht
gefallen. Sicher ist nur, dass sich die beteiligten Teams wohl noch einige Jahre
gedulden müssen, bis der Rover starten kann.
(ds/13. Juni
2023)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.