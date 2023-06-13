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Hat der ESA-Rover "Rosalind Franklin" noch eine Chance, auf den Mars zu kommen?

Der "Rosalind Franklin" getaufte ExoMars-Rover sollte eigentlich mit einem russischen Lander auf dem Mars landen. Die Zusammenarbeit mit Russland wurde von der europäischen Weltraumorganisation ESA aber im vergangenen Jahr beendet. Grund hierfür war der russische Angriffskrieg in der Ukraine.

Grundsätzlich hat der europäische Rover, der inzwischen fertiggestellt und startbereit ist, natürlich noch eine Chance, den Mars zu erreichen. Das wünschen sich auch die unzähligen Wissenschaftsteams, die seit vielen Jahren an dem Rover und seinen Instrumenten gearbeitet haben.

Damit dies gelingt, wird man aber noch einmal zusätzliches Geld in die Hand nehmen müssen. Eine entsprechende Studie wurde bereits im vergangenen Jahr von der ESA in Auftrag gegeben, eine Entscheidung ist allerdings noch nicht gefallen. Sicher ist nur, dass sich die beteiligten Teams wohl noch einige Jahre gedulden müssen, bis der Rover starten kann.  (ds/13. Juni 2023)

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