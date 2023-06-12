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Warum ist Alpha Centauri A noch kein Roter Riese wie Aldebaran?

Die Entwicklung von Sternen hängt wesentlich von ihrer Masse ab: Je massereicher ein Stern ist, desto schneller verläuft die Entwicklung. Sterne gleicher Masse (und, um präzise zu sein, mit gleicher chemischer Zusammensetzung) sollten sich also im gleichen Entwicklungszustand befinden, wenn sie zum gleichen Zeitpunkt entstanden sind.

Alpha Centauri A und Aldebaran, der Hauptstern des Sternbilds Stier, haben tatsächlich ungefähr die gleiche Masse, trotzdem ist nur Aldebaran ein Roter Riese, was schon an seiner Farbe zu sehen ist. Unterscheiden tun sich die beiden Sterne beim Alter: Während man für Alpha Centauri A ein Alter von rund 5,3 Milliarden Jahren annimmt, dürfte Aldebaran über eine Milliarde Jahre älter sein.  (ds/12. Juni 2023)

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