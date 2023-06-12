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Warum ist Alpha Centauri A noch kein Roter Riese wie
Aldebaran?
Die Entwicklung von Sternen hängt wesentlich von ihrer Masse ab: Je massereicher
ein Stern ist, desto schneller verläuft die Entwicklung. Sterne gleicher Masse
(und, um präzise zu sein, mit gleicher chemischer Zusammensetzung) sollten sich
also im gleichen Entwicklungszustand befinden, wenn sie zum gleichen Zeitpunkt
entstanden sind.
Alpha Centauri A und Aldebaran, der Hauptstern des Sternbilds Stier, haben
tatsächlich ungefähr die gleiche Masse, trotzdem ist nur Aldebaran ein Roter
Riese, was schon an seiner Farbe zu sehen ist. Unterscheiden tun sich die beiden
Sterne beim Alter: Während man für Alpha Centauri A ein Alter von rund 5,3
Milliarden Jahren annimmt, dürfte Aldebaran über eine Milliarde Jahre älter
sein.
(ds/12. Juni
2023)
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