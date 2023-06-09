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Ähnelt das Universum im Aussehen einem gigantischen
Badeschaum?
Tatsächlich hat man festgestellt, dass in unserem Universum die größeren
Galaxienhaufen und Superhaufen durch fadenförmige Verbindungen aus sichtbarer
und Dunkler Materie verbunden sind und so eine Art "kosmisches Netz" entsteht,
in dem es Filamente mit Materie, Galaxienansammlungen in den Knotenpunkten und
gewaltige, nahezu leere Regionen gibt, die man als "Voids" bezeichnet. Anders
als die Seifenblasen in einem Badeschaum sind diese Voids aber nicht rundherum
von Galaxien umgeben. Daher ist die Bezeichnung "kosmisches Netz" wohl
tatsächlich treffender.
(ds/9. Juni
2023)
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