Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ähnelt das Universum im Aussehen einem gigantischen Badeschaum? Tatsächlich hat man festgestellt, dass in unserem Universum die größeren Galaxienhaufen und Superhaufen durch fadenförmige Verbindungen aus sichtbarer und Dunkler Materie verbunden sind und so eine Art "kosmisches Netz" entsteht, in dem es Filamente mit Materie, Galaxienansammlungen in den Knotenpunkten und gewaltige, nahezu leere Regionen gibt, die man als "Voids" bezeichnet. Anders als die Seifenblasen in einem Badeschaum sind diese Voids aber nicht rundherum von Galaxien umgeben. Daher ist die Bezeichnung "kosmisches Netz" wohl tatsächlich treffender. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.