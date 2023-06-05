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Ist wirklich nichts schneller als Lichtgeschwindigkeit?
Nach allem, was wir bislang wissen, besteht tatsächlich nicht die Möglichkeit,
dass irgendetwas schneller ist als das Licht. Selbst mit dem modernsten Antrieb
könnte man die Lichtgeschwindigkeit nicht erreichen, wobei schon das Erreichen
eines Bruchteils der Lichtgeschwindigkeit sehr große Energien erfordert. Zwar
liest man auch in der Astronomie immer wieder etwas von Objekten, die sich
angeblich schneller bewegen als das Licht, allerdings sind dies entweder keine
richtigen Bewegungen des Objekts selbst (sondern es kommt beispielsweise die
Ausdehnung des Universums dazu) oder aber es handelt sich um einen
Beobachtungseffekt, der die Überlichtgeschwindigkeit nur vortäuscht.
(ds/5. Juni
2023)
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