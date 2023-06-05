Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist wirklich nichts schneller als Lichtgeschwindigkeit? Nach allem, was wir bislang wissen, besteht tatsächlich nicht die Möglichkeit, dass irgendetwas schneller ist als das Licht. Selbst mit dem modernsten Antrieb könnte man die Lichtgeschwindigkeit nicht erreichen, wobei schon das Erreichen eines Bruchteils der Lichtgeschwindigkeit sehr große Energien erfordert. Zwar liest man auch in der Astronomie immer wieder etwas von Objekten, die sich angeblich schneller bewegen als das Licht, allerdings sind dies entweder keine richtigen Bewegungen des Objekts selbst (sondern es kommt beispielsweise die Ausdehnung des Universums dazu) oder aber es handelt sich um einen Beobachtungseffekt, der die Überlichtgeschwindigkeit nur vortäuscht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.