Gilt für die Dunkle Materie auch die Einsteinsche Masse-Energie-Beziehung E=mc2?

Ja. Nach den aktuell gültigen Theorien gilt die Äquivalenz von Energie und Masse universell und muss daher auch für Dunkle Materie gelten - zumindest, solange es sich dabei um irgendeine Form von Elementarteilchen handelt, auch wenn wir diese noch nicht kennen.

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