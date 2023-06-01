Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Haben auch Schwarze Löcher eine begrenzte Lebensdauer? Grundsätzlich sollten Schwarze Löcher extrem langlebig sein, das gilt insbesondere dann, wenn sie noch regelmäßig Material verschlucken und dadurch weiter wachsen. Fehlt aber der Nachschub könnten sie aufgrund eines als "Hawking-Strahlung" bekannten Phänomens ganz langsam verdampfen. Bislang ist diese Strahlung allerdings nur eine Theorie. Wenn sie stimmt, wäre es aber tatsächlich möglich, dass sich Schwarze Löcher allmählich auflösen - dies allerdings über einen Zeitraum, der ein Vielfaches des heutigen Alters des Universums betragen kann. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.