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Haben auch Schwarze Löcher eine begrenzte Lebensdauer?
Grundsätzlich sollten Schwarze Löcher extrem langlebig sein, das gilt
insbesondere dann, wenn sie noch regelmäßig Material verschlucken und dadurch
weiter wachsen. Fehlt aber der Nachschub könnten sie aufgrund eines als
"Hawking-Strahlung" bekannten Phänomens ganz langsam verdampfen. Bislang ist
diese Strahlung allerdings nur eine Theorie. Wenn sie stimmt, wäre es aber
tatsächlich möglich, dass sich Schwarze Löcher allmählich auflösen - dies
allerdings über einen Zeitraum, der ein Vielfaches des heutigen Alters des
Universums betragen kann.
(ds/1. Juni
2023)
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