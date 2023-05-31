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Wird elektromagnetische Strahlung wie Licht durch
Gravitationskräfte abgelenkt?
Ja, das ist eine zentrale Aussage von Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie,
die man 1919 während einer Sonnenfinsternis auch überprüft hat: Während die
Sonne verdunkelt war, konnte man nämlich Sterne sehen, die - von der Erde aus
betrachtet - sehr nahe neben der Sonne am Himmel standen, deren Licht also
direkt an der Sonne vorbei zu uns gelangt sein muss. Die Position dieser Sterne
war allerdings etwas verschoben - genau wie von Einsteins Theorie vorhergesagt:
Die Gravitationskraft der Sonne hatte das Licht abgelenkt.
Diese Ablenkung macht sich beispielsweise auch beim Gravitationslinseneffekt
bemerkbar, bei dem gewaltige Masseansammlungen wie etwa Galaxienhaufen als Linse
wirken und das Licht entfernterer Galaxien verstärken und verzerren.
(ds/31. Mai
2023)
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