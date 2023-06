Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird elektromagnetische Strahlung wie Licht durch Gravitationskräfte abgelenkt? Ja, das ist eine zentrale Aussage von Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie, die man 1919 während einer Sonnenfinsternis auch überprüft hat: Während die Sonne verdunkelt war, konnte man nämlich Sterne sehen, die - von der Erde aus betrachtet - sehr nahe neben der Sonne am Himmel standen, deren Licht also direkt an der Sonne vorbei zu uns gelangt sein muss. Die Position dieser Sterne war allerdings etwas verschoben - genau wie von Einsteins Theorie vorhergesagt: Die Gravitationskraft der Sonne hatte das Licht abgelenkt. Diese Ablenkung macht sich beispielsweise auch beim Gravitationslinseneffekt bemerkbar, bei dem gewaltige Masseansammlungen wie etwa Galaxienhaufen als Linse wirken und das Licht entfernterer Galaxien verstärken und verzerren. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.