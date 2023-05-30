Sind die Voyager-Sonden der NASA, die ja 1977 gestartet sind, mittlerweile schon einen Lichttag von uns entfernt?

Nein, noch nicht: Voyager 1 ist aktuell 159,25 Astronomische Einheiten (eine Astronomische Einheit ist die mittlere Entfernung der Erde zur Sonne, rund 150 Millionen Kilometer) von uns entfernt. Die Lichtlaufzeit von der Erde zu Voyager 1 beträgt etwa 22 Stunden. Voyager 2 ist uns noch etwas näher: Die Entfernung zur Erde beträgt 132,85 Astronomische Einheiten, die Lichtlaufzeit beträgt 18,4 Stunden.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.