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Sind die Voyager-Sonden der NASA, die ja 1977 gestartet sind, mittlerweile schon einen Lichttag von uns entfernt?

Nein, noch nicht: Voyager 1 ist aktuell 159,25 Astronomische Einheiten (eine Astronomische Einheit ist die mittlere Entfernung der Erde zur Sonne, rund 150 Millionen Kilometer) von uns entfernt. Die Lichtlaufzeit von der Erde zu Voyager 1 beträgt etwa 22 Stunden. Voyager 2 ist uns noch etwas näher: Die Entfernung zur Erde beträgt 132,85 Astronomische Einheiten, die Lichtlaufzeit beträgt 18,4 Stunden. (ds/30. Mai 2023)

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