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Sind die Voyager-Sonden der NASA, die ja 1977 gestartet
sind, mittlerweile schon einen Lichttag von uns entfernt?
Nein, noch nicht: Voyager 1 ist aktuell 159,25 Astronomische Einheiten
(eine Astronomische Einheit ist die mittlere Entfernung der Erde zur Sonne, rund
150 Millionen Kilometer) von uns entfernt. Die Lichtlaufzeit von der Erde zu
Voyager 1 beträgt etwa 22 Stunden. Voyager 2 ist uns noch etwas
näher: Die Entfernung zur Erde beträgt 132,85 Astronomische Einheiten, die
Lichtlaufzeit beträgt 18,4 Stunden.
(ds/30. Mai
2023)
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