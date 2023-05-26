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Wäre es möglich auf jedem Planet mit einer Atmosphäre Geräusche zu hören?

Der Fragesteller weist explizit darauf hin, dass bei der Antwort die vielerorts lebensgefährlichen Umweltbedingungen für Menschen keine Rollen spielen sollen.

In einem solchen Fall gilt: Theoretisch ja, soweit es in der jeweiligen Atmosphäre Schwingungen gibt, die wir mit unseren Ohren auch wahrnehmen können. Der Mensch hört ja dadurch, dass sein Trommelfell durch leichte Druckunterschiede der Luft in Schwingungen gerät, die dann erfasst und an das Gehirn weitergeleitet werden. Aber natürlich hören wir auch auf der Erde nicht alle Schwingungen in der Atmosphäre - ein Beispiel sind sehr tiefe oder höhe Töne, die aber von anderen Lebewesen durchaus noch wahrgenommen werden können. 

Ob wir in der Atmosphäre einer anderen Welt theoretisch etwas hören könnten, hängt dann von der Dichte und Zusammensetzung der jeweiligen Atmosphäre ab und der Art der dort auftretenden Schwingungen. Auf dem Mars etwa wären insbesondere hohe Töne kaum hörbar und die Geräusche insgesamt stark gedämpft. (ds/26. Mai 2023)

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