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Über welche maximale Entfernung könnte man im Weltraum kommunizieren?

Das kommt sehr auf die technischen Möglichkeiten an und auf das verwendete Kommunikationsmittel. Physikalische Grenze ist immer die Lichtgeschwindigkeit, so dass man schon bei vergleichsweise geringen Entfernungen in unserer Milchstraße nicht von einer wirklichen Kommunikation sprechen kann, wie wir sie von Gesprächen oder Chats auf der Erde kennen: Es geht also mehr um das Empfangen von Signalen, die vor vielen hundert, tausend oder noch mehr Jahren ins All gesandt wurden.

Über welche Entfernung solche Signale dann noch als solche zu erkennen sind, hängt von der Stärke der Sender, der Größe der Empfangsantenne oder auch von der Wellenlänge ab, da manche Bereiche des elektromagnetischen Spektrums anfälliger für Störungen natürlicher Strahlungsquellen sind als andere. Um empfangbare Signale zwischen Galaxien zu versenden, bedarf es aber technischer Einrichtungen, die es zumindest auf der Erde noch nicht gibt. Man weiß aber natürlich nicht, über welche Möglichkeiten andere Zivilisationen verfügen. (ds/25. Mai 2023)

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