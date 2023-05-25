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Über welche maximale Entfernung könnte man im Weltraum
kommunizieren?
Das kommt sehr auf die technischen Möglichkeiten an und auf das verwendete
Kommunikationsmittel. Physikalische Grenze ist immer die Lichtgeschwindigkeit,
so dass man schon bei vergleichsweise geringen Entfernungen in unserer
Milchstraße nicht von einer wirklichen Kommunikation sprechen kann, wie wir sie
von Gesprächen oder Chats auf der Erde kennen: Es geht also mehr um das
Empfangen von Signalen, die vor vielen hundert, tausend oder noch mehr Jahren
ins All gesandt wurden.
Über welche Entfernung solche Signale dann noch als solche zu erkennen sind,
hängt von der Stärke der Sender, der Größe der Empfangsantenne oder auch von der
Wellenlänge ab, da manche Bereiche des elektromagnetischen Spektrums anfälliger
für Störungen natürlicher Strahlungsquellen sind als andere. Um empfangbare
Signale zwischen Galaxien zu versenden, bedarf es aber technischer
Einrichtungen, die es zumindest auf der Erde noch nicht gibt. Man weiß aber
natürlich nicht, über welche Möglichkeiten andere Zivilisationen verfügen.
(ds/25. Mai
2023)
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