Müsste sich die Materiedichte im Universum durch die Expansion nicht ständig verringern? Ja, davon ist auszugehen: Die Dichte an Dunkler Materie reduziert sich durch die Expansion des Universums, wobei hier natürlich gravitativ gebundene Strukturen wie Planetensysteme, Galaxie oder Galaxienhaufen nicht betroffen sind, da die Expansion des Alls hier keinen Einfluss hat. Die Expansionsgeschwindigkeit des Alls wird also - bedingt durch die Dunkle Energie - weiter zunehmen und es wird immer "einsamer" um uns herum. Wie das Universum dann endet, hängt entscheidend von den Eigenschaften der Dunklen Energie ab, so dass noch immer die unterschiedlichsten Szenarien denkbar sind.