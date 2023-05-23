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Müsste sich die Materiedichte im Universum durch die
Expansion nicht ständig verringern?
Ja, davon ist auszugehen: Die Dichte an Dunkler Materie reduziert sich durch die
Expansion des Universums, wobei hier natürlich gravitativ gebundene Strukturen
wie Planetensysteme, Galaxie oder Galaxienhaufen nicht betroffen sind, da die
Expansion des Alls hier keinen Einfluss hat. Die Expansionsgeschwindigkeit des
Alls wird also - bedingt durch die Dunkle Energie - weiter zunehmen und es wird
immer "einsamer" um uns herum. Wie das Universum dann endet, hängt entscheidend
von den Eigenschaften der Dunklen Energie ab, so dass noch immer die
unterschiedlichsten Szenarien denkbar sind.
(ds/23. Mai
2023)
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