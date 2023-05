Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wieso haben bisher nur die USA Raumsonden in den Weltraum jenseits des Pluto geschickt? Das dürfte vor allem eine Frage der finanziellen und technischen Möglichkeiten sein. Raumfahrtmissionen sind zwar sehr prestigeträchtig, nur muss man das Geld dafür natürlich auch über haben bzw. den wissenschaftlichen Nutzen so hoch einschätzen, dass sich eine solche Investition lohnt. Das gilt insbesondere dann, wenn es sich nicht um einen direkten "Wettlauf" zwischen Supermächten handelt, wie in den 1960er Jahren bei den Mondmissionen. Heute dürften mehrere Nationen über die grundsätzliche Fähigkeit verfügen, Sonden ins äußere Sonnensystem zu schicken. Um allerdings dafür Geld auszugeben, müssen diese entweder besonders prestigeträchtig oder von hohem wissenschaftlichen Wert sein. Da sind derzeit Missionen zum Mond oder zum Mars vielversprechender - insbesondere, wenn eine Regierung etwas sucht, was vielleicht auch auf die eigene Reputation abfärbt: Eine Mission zu einem Objekt des Kuipergürtels beispielsweise dürfte über viele Jahre gar keine öffentlichkeitswirksamen Daten liefern und bei einem Vorüberflug dann nur für kurze Zeit. Auch der wissenschaftliche Ertrag ist vermutlich in Bezug auf die Kosten einer solchen Mission gering. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.