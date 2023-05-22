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Wieso haben bisher nur die USA Raumsonden in den Weltraum
jenseits des Pluto geschickt?
Das dürfte vor allem eine Frage der finanziellen und technischen Möglichkeiten
sein. Raumfahrtmissionen sind zwar sehr prestigeträchtig, nur muss man das Geld
dafür natürlich auch über haben bzw. den wissenschaftlichen Nutzen so hoch
einschätzen, dass sich eine solche Investition lohnt. Das gilt insbesondere
dann, wenn es sich nicht um einen direkten "Wettlauf" zwischen Supermächten
handelt, wie in den 1960er Jahren bei den Mondmissionen.
Heute dürften mehrere Nationen über die grundsätzliche Fähigkeit verfügen,
Sonden ins äußere Sonnensystem zu schicken. Um allerdings dafür Geld auszugeben,
müssen diese entweder besonders prestigeträchtig oder von hohem
wissenschaftlichen Wert sein. Da sind derzeit Missionen zum Mond oder zum Mars
vielversprechender - insbesondere, wenn eine Regierung etwas sucht, was
vielleicht auch auf die eigene Reputation abfärbt: Eine Mission zu einem
Objekt des Kuipergürtels beispielsweise dürfte über viele Jahre gar keine
öffentlichkeitswirksamen Daten liefern und bei einem Vorüberflug dann nur für
kurze Zeit. Auch der wissenschaftliche Ertrag ist vermutlich in Bezug auf die
Kosten einer solchen Mission gering.
(ds/22. Mai
2023)
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