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Stimmt es, dass Galileo Galilei durch Beobachtung der Sonne
durch ein Teleskop blind geworden ist?
Nein. Galileo Galilei war zwar tatsächlich als alter Mann blind, das dürfte
allerdings nichts mit der viele Jahre zuvor erfolgten Beobachtung der Sonne zu
tun gehabt haben, obwohl das immer wieder behauptet wird. Seine
Sonnenbeobachtungen machte Galilei mit äußerster Vorsicht, zunächst nur bei
Sonnenauf- und -untergang und später durch Projektion. Man vermutet heute, dass
er im Alter von 72 Jahren durch eine Kombination aus grünem und grauem Star
erblindet ist.
(ds/19. Mai
2023)
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