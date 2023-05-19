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Stimmt es, dass Galileo Galilei durch Beobachtung der Sonne durch ein Teleskop blind geworden ist?

Nein. Galileo Galilei war zwar tatsächlich als alter Mann blind, das dürfte allerdings nichts mit der viele Jahre zuvor erfolgten Beobachtung der Sonne zu tun gehabt haben, obwohl das immer wieder behauptet wird. Seine Sonnenbeobachtungen machte Galilei mit äußerster Vorsicht, zunächst nur bei Sonnenauf- und -untergang und später durch Projektion. Man vermutet heute, dass er im Alter von 72 Jahren durch eine Kombination aus grünem und grauem Star erblindet ist. (ds/19. Mai 2023)

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