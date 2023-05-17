Könnte es nicht auch unter der Wolkendecke von Uranus ähnliche planetare Zustände wie auf dem Saturnmond Titan geben?

Nein. Zwar verfügt auch Uranus über eine dichte Atmosphäre, die den Blick in tiefere Regionen verhindert, doch lässt sich der Aufbau des Planeten mithilfe anderer Daten rekonstruieren: So kennt man beispielsweise seine Dichte. Diese liegt mit mit 1,27 g/cm³ im Bereich eines typischen Gasplaneten. Eine "planetare" Oberfläche, wie man sie auf dem Saturnmond Titan oder auch auf der Venus findet, kann sich daher nicht unter der Wolkenschicht verbergen.

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