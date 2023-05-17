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Könnte es nicht auch unter der Wolkendecke von Uranus
ähnliche planetare Zustände wie auf dem Saturnmond Titan geben?
Nein. Zwar verfügt auch Uranus über eine dichte Atmosphäre, die den Blick in
tiefere Regionen verhindert, doch lässt sich der Aufbau des Planeten mithilfe
anderer Daten rekonstruieren: So kennt man beispielsweise seine Dichte. Diese
liegt mit mit 1,27 g/cm³ im Bereich eines typischen Gasplaneten. Eine
"planetare" Oberfläche, wie man sie auf dem Saturnmond Titan oder auch auf der
Venus findet, kann sich daher nicht unter der Wolkenschicht verbergen.
(ds/17. Mai
2023)
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