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Warum herrscht auf der Oberfläche des Saturnmonds Titan ein
deutlich höherer Druck als auf der Erdoberfläche?
Der Saturnmond Titan ist im Sonnensystem einzigartig: Der zweitgrößte Mond im
Sonnensystem ist der einzige mit einer dichten Gashülle. Und diese Atmosphäre
ist so dick, dass der Druck auf der Oberfläche mit 1,5 bar tatsächlich um rund
50 Prozent höher ist als auf der Erdoberfläche. Dies hängt mit der Masse der
Atmosphäre des Titans zusammen: Obwohl der Mond deutlich kleiner ist als die
Erde, ist die gesamte Masse seiner Gashülle 1,19 Mal größer.
(ds/16. Mai
2023)
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