Warum herrscht auf der Oberfläche des Saturnmonds Titan ein deutlich höherer Druck als auf der Erdoberfläche?

Der Saturnmond Titan ist im Sonnensystem einzigartig: Der zweitgrößte Mond im Sonnensystem ist der einzige mit einer dichten Gashülle. Und diese Atmosphäre ist so dick, dass der Druck auf der Oberfläche mit 1,5 bar tatsächlich um rund 50 Prozent höher ist als auf der Erdoberfläche. Dies hängt mit der Masse der Atmosphäre des Titans zusammen: Obwohl der Mond deutlich kleiner ist als die Erde, ist die gesamte Masse seiner Gashülle 1,19 Mal größer.

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