Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Warum gab es keinen Nobelpreis für die Relativitätstheorie?

Albert Einstein hat tatsächlich keinen Nobelpreis für seine Allgemeine Relativitätstheorie erhalten, sondern "nur" für die Erklärung des fotoelektrischen Effektes. Ein Grund dafür war, dass es damals durchaus üblich gewesen ist, mehr experimentelle Arbeiten auszuzeichnen und nicht die Entwicklung von Theorien. Außerdem soll einer der damaligen Vorsitzenden des Nobelpreis-Komitees die Theorie schlicht nicht verstanden haben - er war Augenarzt. Hinzu dürften aber auch antisemitische Anfeindungen gekommen sein, denen Einstein insbesondere auch von Seiten deutscher Wissenschaftler ausgesetzt war.

Einstein selbst hatte fest damit gerechnet, dass er den Nobelpreis irgendwann erhalten wird und hatte das Preisgeld schon lange vor der Vergabe seiner geschiedenen Frau übereignet. Er selbst nahm an der Verleihung dann auch nicht teil, sondern erfüllte seine vertraglichen Verpflichtungen für eine Vortragsreise in Japan - nach dem jahrelangen Hickhack um den Preis dürfte das kaum jemanden verwundert haben. (ds/15. Mai 2023)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.