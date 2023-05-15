Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum gab es keinen Nobelpreis für die Relativitätstheorie? Albert Einstein hat tatsächlich keinen Nobelpreis für seine Allgemeine Relativitätstheorie erhalten, sondern "nur" für die Erklärung des fotoelektrischen Effektes. Ein Grund dafür war, dass es damals durchaus üblich gewesen ist, mehr experimentelle Arbeiten auszuzeichnen und nicht die Entwicklung von Theorien. Außerdem soll einer der damaligen Vorsitzenden des Nobelpreis-Komitees die Theorie schlicht nicht verstanden haben - er war Augenarzt. Hinzu dürften aber auch antisemitische Anfeindungen gekommen sein, denen Einstein insbesondere auch von Seiten deutscher Wissenschaftler ausgesetzt war. Einstein selbst hatte fest damit gerechnet, dass er den Nobelpreis irgendwann erhalten wird und hatte das Preisgeld schon lange vor der Vergabe seiner geschiedenen Frau übereignet. Er selbst nahm an der Verleihung dann auch nicht teil, sondern erfüllte seine vertraglichen Verpflichtungen für eine Vortragsreise in Japan - nach dem jahrelangen Hickhack um den Preis dürfte das kaum jemanden verwundert haben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.