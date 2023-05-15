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Warum gab es keinen Nobelpreis für die Relativitätstheorie?
Albert Einstein hat tatsächlich keinen Nobelpreis für seine Allgemeine
Relativitätstheorie erhalten, sondern "nur" für die Erklärung des
fotoelektrischen Effektes. Ein Grund dafür war, dass es damals durchaus üblich
gewesen ist, mehr experimentelle Arbeiten auszuzeichnen und nicht die
Entwicklung von Theorien. Außerdem soll einer der damaligen Vorsitzenden des
Nobelpreis-Komitees die Theorie schlicht nicht verstanden haben - er war
Augenarzt. Hinzu dürften aber auch antisemitische Anfeindungen gekommen sein,
denen Einstein insbesondere auch von Seiten deutscher Wissenschaftler ausgesetzt
war.
Einstein selbst hatte fest damit gerechnet, dass er den Nobelpreis irgendwann
erhalten wird und hatte das Preisgeld schon lange vor der Vergabe seiner
geschiedenen Frau übereignet. Er selbst nahm an der Verleihung dann auch nicht
teil, sondern erfüllte seine vertraglichen Verpflichtungen für eine
Vortragsreise in Japan - nach dem jahrelangen Hickhack um den Preis dürfte das
kaum jemanden verwundert haben.
(ds/15. Mai
2023)
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