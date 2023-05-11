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Die Energie aus den Radionuklidbatterien der Voyager-Sonden
und von New Horizons wird irgendwann so gering sein, dass keine Kommunikation
mit den Sonden mehr möglich ist. Kann man heute keine Batterien entwickeln, die
länger halten?
Grundsätzlich wäre dies sicher möglich, etwa durch eine größere Menge an
radioaktivem Material in den Batterien. Allerdings würde dies die Kosten einer
Mission vergrößern, allein schon dadurch, dass die Sonden dadurch schwerer
werden würden. Ob eine solche Kostensteigerung aber vertretbar wäre, etwa durch
den zusätzlichen wissenschaftlichen Nutzen, müsste man vorher sorgfältig
abwägen.
Im Falle der in der Frage genannten Missionen muss man allerdings feststellen,
dass beide schon sehr viel länger funktionieren als geplant war, so dass die
verwendeten Batterien ihre Zweck mehr als erfüllt haben. Und genau dies ist
praktisch für alle Missionen der Maßstab: Die verwendeten Bauteile sollen nur so
robust und langlebig sein, dass mit ihnen mit großer Wahrscheinlichkeit die
geplante Mission durchgeführt werden kann. Wenn sie dann noch länger halten, ist
dies nur ein zusätzlicher Bonus, der aber in die anfängliche
Kosten-Nutzen-Rechnung nicht eingeht.
(ds/11. Mai
2023)
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