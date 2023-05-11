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Die Energie aus den Radionuklidbatterien der Voyager-Sonden und von New Horizons wird irgendwann so gering sein, dass keine Kommunikation mit den Sonden mehr möglich ist. Kann man heute keine Batterien entwickeln, die länger halten?

Grundsätzlich wäre dies sicher möglich, etwa durch eine größere Menge an radioaktivem Material in den Batterien. Allerdings würde dies die Kosten einer Mission vergrößern, allein schon dadurch, dass die Sonden dadurch schwerer werden würden. Ob eine solche Kostensteigerung aber vertretbar wäre, etwa durch den zusätzlichen wissenschaftlichen Nutzen, müsste man vorher sorgfältig abwägen.

Im Falle der in der Frage genannten Missionen muss man allerdings feststellen, dass beide schon sehr viel länger funktionieren als geplant war, so dass die verwendeten Batterien ihre Zweck mehr als erfüllt haben. Und genau dies ist praktisch für alle Missionen der Maßstab: Die verwendeten Bauteile sollen nur so robust und langlebig sein, dass mit ihnen mit großer Wahrscheinlichkeit die geplante Mission durchgeführt werden kann. Wenn sie dann noch länger halten, ist dies nur ein zusätzlicher Bonus, der aber in die anfängliche Kosten-Nutzen-Rechnung nicht eingeht. (ds/11. Mai 2023)

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