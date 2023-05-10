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Ist der Saturnmond Titan seismisch aktiv?
Es gibt Hinweise darauf, dass es auf dem Saturnmond Titan zu tektonischer
Aktivität kommt, allerdings hat man bislang keine Indizien für das Vorhandensein
von tektonischen Platten wie auf der Erde gefunden. Die Aktivität könnte aber
beispielsweise durch das gravitative Wechselspiel zwischen Saturn und dem Mond
entstehen. Da der Mond von einer dichten Wolkenhülle verdeckt ist, sind
Beobachtungen allerdings nicht so einfach. Man glaubt auch, dass es auf Titan
Vulkanismus geben könnte, wobei die Vulkane dann flüssiges Wasser und nicht
geschmolzenes Gestein wie auf der Erde ausstoßen würden.
(ds/10. Mai
2023)
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