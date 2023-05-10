Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist der Saturnmond Titan seismisch aktiv? Es gibt Hinweise darauf, dass es auf dem Saturnmond Titan zu tektonischer Aktivität kommt, allerdings hat man bislang keine Indizien für das Vorhandensein von tektonischen Platten wie auf der Erde gefunden. Die Aktivität könnte aber beispielsweise durch das gravitative Wechselspiel zwischen Saturn und dem Mond entstehen. Da der Mond von einer dichten Wolkenhülle verdeckt ist, sind Beobachtungen allerdings nicht so einfach. Man glaubt auch, dass es auf Titan Vulkanismus geben könnte, wobei die Vulkane dann flüssiges Wasser und nicht geschmolzenes Gestein wie auf der Erde ausstoßen würden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.