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Hat man wirklich eine Aufnahme eines Schwarzen Lochs gemacht? Es ist doch schwarz!

Tatsächlich entkommt einem Schwarzen Loch keinerlei Strahlung, so dass man auch keine Aufnahme davon machen. Trotzdem wurden in den letzten Jahren gleich zwei Fotos veröffentlicht, die die Schwarzen Löcher im Zentrum von M 87 und unserer Milchstraße zeigen sollen - genauer gesagt: ihre Schatten. Aus den Daten des Event Horizon Telescope haben die beteiligten Teams nämlich die leuchtend helle Scheibe rund um das Schwarze Loch rekonstruieren und so auch den Bereich im Zentrum sichtbar machen können, aus dem uns keine Strahlung erreicht.  (ds/9. Mai 2023)

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