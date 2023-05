Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Sind aus den Jets der Schwarzen Löcher in den Galaxienkernen die Spiralarme entstanden? Nein. Bei den kosmischen Jets, die aus der unmittelbaren Nähe der zentralen Schwarzen Löcher in Galaxien ausgehen, handelt es sich um gebündelte Partikelstrahlen, die sich mit hoher Geschwindigkeit ins All ausbreiten. Die Entstehung von Spiralarmen hat mit kosmischen Jets nichts zu tun: Spiralarme sind Teil der Scheibenstruktur einer Galaxie. Hier befinden sich vergleichsweise helle und meist auch junge Sterne. Bei den Spiralarmen handelt es sich auch nicht um starre Gebilde, sondern vermutlich um Regionen, in denen durch Dichtewellen Material konzentriert und dadurch Sternentstehung ausgelöst wurde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.