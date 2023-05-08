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Sind aus den Jets der Schwarzen Löcher in den
Galaxienkernen die Spiralarme entstanden?
Nein. Bei den kosmischen Jets, die aus der unmittelbaren Nähe der zentralen
Schwarzen Löcher in Galaxien ausgehen, handelt es sich um gebündelte
Partikelstrahlen, die sich mit hoher Geschwindigkeit ins All ausbreiten. Die
Entstehung von Spiralarmen hat mit kosmischen Jets nichts zu tun: Spiralarme
sind Teil der Scheibenstruktur einer Galaxie. Hier befinden sich vergleichsweise
helle und meist auch junge Sterne. Bei den Spiralarmen handelt es sich auch
nicht um starre Gebilde, sondern vermutlich um Regionen, in denen durch
Dichtewellen Material konzentriert und dadurch Sternentstehung ausgelöst wurde.
(ds/8. Mai
2023)
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