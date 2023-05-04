Ist die Suche nach Signalen von außerirdischer Intelligenz nur auf Radiowellen beschränkt?

Nein, nicht unbedingt, allerdings beruht die Konzentration auf bestimmte Frequenzbänder im Radiobereich auf gründlichen Überlegungen, wo und wie sich am wahrscheinlichsten Kommunikationsversuche einer anderen Zivilisationen über große Entfernungen entdecken lassen könnten - auch angesichts von Störungen durch kosmische Strahlung und andere Einflussfaktoren. Es gibt aber beispielsweise auch Projekte wie "Optical SETI", bei denen nach Signalen im sichtbaren Bereich des Lichts oder im nahen Infrarotbereich gesucht wird, die beispielweise mit starken Lasern ausgesandt worden sein könnten.

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