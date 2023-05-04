|
|
Ist die Suche nach Signalen von außerirdischer Intelligenz
nur auf Radiowellen beschränkt?
Nein, nicht unbedingt, allerdings beruht die Konzentration auf bestimmte
Frequenzbänder im Radiobereich auf gründlichen Überlegungen, wo und wie sich am
wahrscheinlichsten Kommunikationsversuche einer anderen Zivilisationen über
große Entfernungen entdecken lassen könnten - auch angesichts von Störungen
durch kosmische Strahlung und andere Einflussfaktoren. Es gibt aber
beispielsweise auch Projekte wie "Optical SETI", bei denen nach Signalen im
sichtbaren Bereich des Lichts oder im nahen Infrarotbereich gesucht wird, die
beispielweise mit starken Lasern ausgesandt worden sein könnten.
(ds/4. Mai
2023)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|