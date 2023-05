Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Soll die Pluto-Sonde New Horizons nach Arrokoth noch an einem weiteren Objekt vorüberfliegen? Nachdem die Sonde New Horizons an ihrem Hauptziel, dem Zwergplaneten Pluto, vorübergeflogen war, gab es noch so große Treibstoffreserven, dass ein weiteres Ziel gesucht und angesteuert werden konnte. Anfang 2019 flog New Horizons dann an Arrokoth vorüber. Die Sonde verfügt aber noch immer über Treibstoff und auch die Instrumente sollten noch bis ins nächste Jahrzehnt arbeiten. Das Team sucht daher tatsächlich ein neues Ziel, das sich entlang der Bahn der Sonde befindet und damit durch nicht zu umfangreiche Kurskorrekturmanöver erreicht werden kann. Für die Suche wurde das japanische Subaru-Teleskop verwendet, doch hat man bislang noch kein geeignetes Objekt für einen nahe Vorüberflug entdeckt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.