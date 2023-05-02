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Soll die Pluto-Sonde New Horizons nach Arrokoth noch an
einem weiteren Objekt vorüberfliegen?
Nachdem die Sonde New Horizons an ihrem Hauptziel, dem Zwergplaneten
Pluto, vorübergeflogen war, gab es noch so große Treibstoffreserven, dass ein
weiteres Ziel gesucht und angesteuert werden konnte. Anfang 2019 flog New
Horizons dann an Arrokoth vorüber.
Die Sonde verfügt aber noch immer über Treibstoff und auch die Instrumente
sollten noch bis ins nächste Jahrzehnt arbeiten. Das Team sucht daher
tatsächlich ein neues Ziel, das sich entlang der Bahn der Sonde befindet und
damit durch nicht zu umfangreiche Kurskorrekturmanöver erreicht werden kann. Für
die Suche wurde das japanische Subaru-Teleskop verwendet, doch hat man bislang
noch kein geeignetes Objekt für einen nahe Vorüberflug entdeckt.
(ds/2. Mai
2023)
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