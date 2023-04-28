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Wann wäre Voyager beim uns nächsten Stern, wenn die Sonde darauf zufliegen würde?

Proxima Centauri ist der nächste stellare Nachbar unserer Sonne und rund 4,24 Lichtjahre entfernt. Auf diesen Stern direkt zufliegen tut allerdings keine der beiden Voyager-Sonden. Doch nehmen wir einmal an, sie würden es tun: Ein Lichtjahr sind 9,461 Billionen Kilometer, die Entfernung zu Proxima Centauri beträgt damit also rund 40 Billionen Kilometer. Voyager 1 entfernt sich mit einer Geschwindigkeit von knapp 17 Kilometern pro Sekunde von der Sonne, das entspricht 61.200 Kilometern pro Stunde und rund 536,5 Millionen Kilometer pro Jahr. Für die Strecke von der Sonne bis zu Proxima Centauri würde Voyager 1 also mehr als 74.500 Jahre benötigen. Voyager 2 ist etwas langsamer: Die Sonde hat eine relative Geschwindigkeit zur Sonne von "nur" 15,3 Kilometern pro Sekunde. (ds/28. April 2023)

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