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Wie wird eine Rakete gesprengt, wenn nach dem Start etwas
schiefgeht?
Praktisch alle Trägerraketen verfügen über ein System, mit dem sie zerstört
werden können, sollten sie nach dem Start außer Kontrolle geraten und dadurch
jemanden gefährden. Ein solches "Flight Termination System" besteht etwa aus
Sprengladungen, die wie eine Sprengschnur beispielsweise an der Außenwand des
Treibstofftanks der Rakete angebracht und bei Bedarf gezündet werden können, was
zur sofortigen Zerstörung der Rakete führt. Für verschiedene Raketentypen kommen
dabei etwas unterschiedliche Methoden zum Einsatz.
(ds/27. April
2023)
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