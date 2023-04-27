Wie wird eine Rakete gesprengt, wenn nach dem Start etwas schiefgeht?

Praktisch alle Trägerraketen verfügen über ein System, mit dem sie zerstört werden können, sollten sie nach dem Start außer Kontrolle geraten und dadurch jemanden gefährden. Ein solches "Flight Termination System" besteht etwa aus Sprengladungen, die wie eine Sprengschnur beispielsweise an der Außenwand des Treibstofftanks der Rakete angebracht und bei Bedarf gezündet werden können, was zur sofortigen Zerstörung der Rakete führt. Für verschiedene Raketentypen kommen dabei etwas unterschiedliche Methoden zum Einsatz.

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