Wie weit ist der nächste Stern von der Erde entfernt, der so beschaffen ist wie die Sonne? Bei der Antwort kommt es natürlich immer darauf an, wie genau die Übereinstimmung sein soll: Betrachtet man beispielsweise den Spektraltyp ist tatsächlich Alpha Centauri A unserer Sonne sehr ähnlich. Allerdings dürfte er über etwas mehr Masse verfügen und auch einen geringfügig größeren Radius haben. Alpha Centauri B ist etwas kleiner. Das System ist rund 4,3 Lichtjahre entfernt. Ein weiterer Kandidat ist Tau Ceti in 11,9 Lichtjahren Entfernung. Der Stern ist allerdings etwa masseärmer als die Sonne, gilt aber trotzdem als zweitnächster sonnenähnlicher Stern.