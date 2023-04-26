|
|
Wie weit ist der nächste Stern von der Erde entfernt, der
so beschaffen ist wie die Sonne?
Bei der Antwort kommt es natürlich immer darauf an, wie genau die
Übereinstimmung sein soll: Betrachtet man beispielsweise den Spektraltyp ist
tatsächlich Alpha Centauri A unserer Sonne sehr ähnlich. Allerdings dürfte er
über etwas mehr Masse verfügen und auch einen geringfügig größeren Radius haben.
Alpha Centauri B ist etwas kleiner. Das System ist rund 4,3 Lichtjahre entfernt.
Ein weiterer Kandidat ist Tau Ceti in 11,9 Lichtjahren Entfernung. Der Stern ist
allerdings etwa masseärmer als die Sonne, gilt aber trotzdem als zweitnächster
sonnenähnlicher Stern.
(ds/26. April
2023)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|