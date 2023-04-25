Weiß man inzwischen, warum die Korona der Sonne so heiß ist?

Die äußere Atmosphäre der Sonne, die sogenannte Korona, ist unvorstellbar heiß: Mit einigen Millionen Grad übersteigen ihre Temperaturen die der darunter gelegenen Chromosphäre um ein Vielfaches. Wie die Energie dorthin gelangt, die erforderlich ist, die Korona derart stark aufzuheizen, gehört noch immer zu den großen unbeantworteten Fragen der Sonnenphysik - und die Hoffnung ist, dass die aktuellen Sonnenmissionen mit ihren Daten helfen werden, dieses Rätsel zu lösen. Man versucht die Temperaturen beispielsweise durch Stoßwellen, magnetohydrodynamische Prozesse oder verschiedene magnetische Phänomene zu erklären.

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