Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Um welche Uhrzeit traf der Gammablitz GRB 221009 am 9. Oktober 2022 die Erde? War etwas zu sehen oder zu hören?

Der Gammastrahlenblitz GRB 221009 wurde am 9. Oktober 2022 um 16:10:14 MESZ vom Swift Burst Alert Telescope registriert. Die Auswertung von Daten der Internationalen Raumstation ISS ergab, dass schon gegen 15:58 eine erhöhte Helligkeit in der entsprechenden Himmelsregion beobachtet werden konnte.

Bei GRB 221009 handelt es sich um den stärksten jemals registrierten Gammablitz. Der Blitz könnte durch die Supernova-Explosion eines massereichen Sterns entstanden sein und Amateurastronomen waren tatsächlich in der Lage für kurze Zeit das "Nachglühen" des Blitzes zu beobachten. Da Schallwellen ein Medium zur Ausbreitung benötigen, können wir entfernte Explosionen - und seien sie auch noch so stark - nicht hören. (ds/21. April 2023)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.