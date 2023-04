Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Um welche Uhrzeit traf der Gammablitz GRB 221009 am 9. Oktober 2022 die Erde? War etwas zu sehen oder zu hören? Der Gammastrahlenblitz GRB 221009 wurde am 9. Oktober 2022 um 16:10:14 MESZ vom Swift Burst Alert Telescope registriert. Die Auswertung von Daten der Internationalen Raumstation ISS ergab, dass schon gegen 15:58 eine erhöhte Helligkeit in der entsprechenden Himmelsregion beobachtet werden konnte. Bei GRB 221009 handelt es sich um den stärksten jemals registrierten Gammablitz. Der Blitz könnte durch die Supernova-Explosion eines massereichen Sterns entstanden sein und Amateurastronomen waren tatsächlich in der Lage für kurze Zeit das "Nachglühen" des Blitzes zu beobachten. Da Schallwellen ein Medium zur Ausbreitung benötigen, können wir entfernte Explosionen - und seien sie auch noch so stark - nicht hören. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.