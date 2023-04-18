Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Geht die Strahlungsenergie eines Sterns nach der Abstrahlung verloren? Sterne erzeugen ihre Energie durch Kernfusion und wandeln dabei einen Teil ihrer Masse in Energie um, die sie dann abstrahlen. Diese Energie geht natürlich nicht verloren, sondern spielt für die Umgebung des Sterns eine bedeutende Rolle: So erwärmt sie Asteroiden, Kometen und Planetenatmosphären, sorgt dadurch für Stürme und andere Formen von Klima und ermöglicht - zumindest auf der Erde - sogar Leben. Betrachtet man alle Elemente dieses sehr komplexen Systems geht dabei nichts verloren. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.