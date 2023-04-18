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Geht die Strahlungsenergie eines Sterns nach der
Abstrahlung verloren?
Sterne erzeugen ihre Energie durch Kernfusion und wandeln dabei einen Teil ihrer
Masse in Energie um, die sie dann abstrahlen. Diese Energie geht natürlich nicht
verloren, sondern spielt für die Umgebung des Sterns eine bedeutende Rolle: So
erwärmt sie Asteroiden, Kometen und Planetenatmosphären, sorgt dadurch für
Stürme und andere Formen von Klima und ermöglicht - zumindest auf der Erde -
sogar Leben. Betrachtet man alle Elemente dieses sehr komplexen Systems geht
dabei nichts verloren.
(ds/18. April
2023)
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