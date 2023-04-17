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Warum benötigt die Raumsonde JUICE acht Jahre zum Jupiter?
Die in der vergangenen Woche gestartete ESA-Raumsonde JUICE benötigt
mit acht Jahren in der Tat sehr viel länger zum Jupiter als etwa die NASA-Sonde
Juno, die für den Weg gerade einmal fünf Jahre brauchte. JUICE
hat im Vergleich zu Juno allerdings eine deutlich größere Masse: Das
Startgewicht von JUICE betrug rund 5,2 Tonnen, bei Juno waren
es 3,6 Tonnen, das Startgewicht der Voyager-Sonden lag übrigens sogar
unter einer Tonne.
Der Grund für die lange Reise von JUICE zum Jupiter ist, dass die Sonde zu
massereich war, um sie auf direktem Weg zum Jupiter zu beschleunigen. Deswegen
fliegt JUICE in den kommenden Jahren durch das innere Sonnensystem, um an
verschiedenen Planeten "Schwung zu holen". Juno benötigte lediglich ein
"Swing-by-Manöver".
(ds/17. April
2023)
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