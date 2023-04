Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum benötigt die Raumsonde JUICE acht Jahre zum Jupiter? Die in der vergangenen Woche gestartete ESA-Raumsonde JUICE benötigt mit acht Jahren in der Tat sehr viel länger zum Jupiter als etwa die NASA-Sonde Juno, die für den Weg gerade einmal fünf Jahre brauchte. JUICE hat im Vergleich zu Juno allerdings eine deutlich größere Masse: Das Startgewicht von JUICE betrug rund 5,2 Tonnen, bei Juno waren es 3,6 Tonnen, das Startgewicht der Voyager-Sonden lag übrigens sogar unter einer Tonne. Der Grund für die lange Reise von JUICE zum Jupiter ist, dass die Sonde zu massereich war, um sie auf direktem Weg zum Jupiter zu beschleunigen. Deswegen fliegt JUICE in den kommenden Jahren durch das innere Sonnensystem, um an verschiedenen Planeten "Schwung zu holen". Juno benötigte lediglich ein "Swing-by-Manöver". Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.