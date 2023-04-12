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Warum glaubt man, dass sich das Universum ewig ausdehnt, wenn doch irgendwann alle Sterne erloschen sein werden?

Aussagen über die Zukunft des Universums kann man nur auf Grundlage von kosmologischen Modellen machen. Lange Zeit war danach unklar, wie sich das Universum langfristig entwickeln wird - entscheidend ist nämlich die Masse im Universum, die irgendwann durch ihre Anziehungskraft dafür sorgen könnte, dass die Expansion zum Halten kommt und das Universum anschließend sogar wieder in sich zusammenfällt. Die Entdeckung, dass es eine bislang unbekannte Dunkle Energie gibt, die die Expansion des Universums sogar noch beschleunigt, hat diese Rechnung inzwischen verändert und lässt das Szenario eines Kollapses eher unwahrscheinlich erscheinen. (ds/12. April 2023)

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