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Warum glaubt man, dass sich das Universum ewig ausdehnt,
wenn doch irgendwann alle Sterne erloschen sein werden?
Aussagen über die Zukunft des Universums kann man nur auf Grundlage von
kosmologischen Modellen machen. Lange Zeit war danach unklar, wie sich das
Universum langfristig entwickeln wird - entscheidend ist nämlich die Masse im
Universum, die irgendwann durch ihre Anziehungskraft dafür sorgen könnte, dass
die Expansion zum Halten kommt und das Universum anschließend sogar wieder in
sich zusammenfällt. Die Entdeckung, dass es eine bislang unbekannte Dunkle
Energie gibt, die die Expansion des Universums sogar noch beschleunigt, hat
diese Rechnung inzwischen verändert und lässt das Szenario eines Kollapses eher
unwahrscheinlich erscheinen.
(ds/12. April
2023)
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