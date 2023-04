Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum haben Sterne auf Bildern unterschiedliche Farben? Zunächst einmal können Sterne durchaus unterschiedliche Farben haben: So erscheint beispielsweise der Stern Aldebaran im Stier deutlich rötlich, handelt es sich doch um einen roten Riesenstern. Oft sind die Farben auf astronomischen Fotos aber nicht "echt". So werden Bilder in der Regel nur in einem bestimmten Wellenlängenbereich (also mit einem Filter) gemacht und Farbansichten dann durch die Kombination von verschiedenen Aufnahmen mit unterschiedlichen Filtern erzeugt. Wenn nur eine Aufnahme in einem Filterbereich zur Verfügung stehen, kann man die Daten einfach schwarz-weiß darstellen oder entsprechend der Wellenlänge, in der beobachtet wurde einfärben. Informationen zu den verwendeten Bilddaten werden oft auch bei einer Veröffentlichung mit angegeben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.