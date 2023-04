Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte eine ISS-Besatzung autonom zur Erde zurückkehren? Diese Frage bezieht sich auf unsere Antwort auf die gestrige Frage Was würde mit der ISS-Besatzung passieren, wenn die Menschheit durch eine globale Katastrophe vernichtet würde? Für die ISS-Besatzung sähe es in einem solchen Fall nicht besonders gut aus. Doch könnte sie dann zumindest auf die Erde zurückkehren, um dort ihr Glück zu versuchen? Auch dies wäre sicherlich Stoff für einen Science-Fiction-Film: Eine autonome Rückkehr dürfte zumindest mit den Sojus-Kapseln möglich sein. Diese landen in der Regel in der Steppe Kasachstans, von wo aus die Besatzung sich dann durchkämpfen müsste. Die Crew-Dragon-Kapseln sind hingegen für eine Wasserung ausgelegt. Hier würde die Mannschaft auf dem Ozean auf sich gestellt sein und könnte nur darauf hoffen, irgendwie Land zu erreichen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.