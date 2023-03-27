|
Die Rotation der Erde schwächt sich nach und nach ab.
Könnte sie bald eine gebundene Rotation um die Sonne einnehmen?
"Bald" auf keinen Fall und grundsätzlich dürfte die Erde zu weit von der Sonne
entfernt sein, als dass sich eine gebundene Rotation einstellen wird. Bei einer
gebundenen Rotation würde die Erde der Sonne immer dieselbe Seite zuwenden, ein
"Tag" wäre also 365 heutige Tage lang.
Tatsächlich werden unsere Tage aber länger. Grund dafür ist das gravitative
Wechselspiel zwischen Erde und Mond. Dieser Prozess ist allerdings sehr langsam,
so dass man Zeiträume von vielen Millionen oder sogar Milliarden Jahren
betrachten muss. Für einen Menschen ohne sehr präzise Messinstrumente verändert
sich "bald" gar nichts.
(ds/27. März
2023)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.