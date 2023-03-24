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Können bestimmte Sonnen unter Energieabgabe solange
fusionieren, bis eine Eisenkugel daraus geworden ist?
Unsere Sonne gewinnt ihre Energie durch die Fusion von Wasserstoff in Helium.
Man spricht vom "Wasserstoffbrennen". Auch Helium kann fusionieren - zu
Kohlenstoff, beim Kohlenstoffbrennen entsteht dann Sauerstoff, beim
Sauerstoffbrennen verschiedene schwerere Elemente, darunter Silizium. Der
Energiegewinn bei der Fusion nimmt mit den schwereren Elementen immer weiter ab.
Die letzte Fusionsreaktion, bei der noch Energie frei wird, ist das
Siliziumbrennen, bei dem Eisen und Nickel entsteht.
Je schwerer die Elemente sind, desto höher muss die Temperatur sein, um die
Fusionsreaktionen zu zünden. Deswegen findet eine Fusion zu Elementen wie
Sauerstoff, Silizium und darüber nur in massereichen Sternen statt. Da die
Temperatur aber von innen nach außen stark abnimmt, bildet sich eine Struktur,
die man mit dem Zwiebelschalenmodell beschreibt: Im Inneren befindet sich
ein Eisenkern, darüber dann Schalen mit anderen weniger schweren Elementen. Eine
komplette Eisenkugel entsteht also durch normale stellare Fusionsprozesse nicht.
(ds/24. März
2023)
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