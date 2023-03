Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Können bestimmte Sonnen unter Energieabgabe solange fusionieren, bis eine Eisenkugel daraus geworden ist? Unsere Sonne gewinnt ihre Energie durch die Fusion von Wasserstoff in Helium. Man spricht vom "Wasserstoffbrennen". Auch Helium kann fusionieren - zu Kohlenstoff, beim Kohlenstoffbrennen entsteht dann Sauerstoff, beim Sauerstoffbrennen verschiedene schwerere Elemente, darunter Silizium. Der Energiegewinn bei der Fusion nimmt mit den schwereren Elementen immer weiter ab. Die letzte Fusionsreaktion, bei der noch Energie frei wird, ist das Siliziumbrennen, bei dem Eisen und Nickel entsteht. Je schwerer die Elemente sind, desto höher muss die Temperatur sein, um die Fusionsreaktionen zu zünden. Deswegen findet eine Fusion zu Elementen wie Sauerstoff, Silizium und darüber nur in massereichen Sternen statt. Da die Temperatur aber von innen nach außen stark abnimmt, bildet sich eine Struktur, die man mit dem Zwiebelschalenmodell beschreibt: Im Inneren befindet sich ein Eisenkern, darüber dann Schalen mit anderen weniger schweren Elementen. Eine komplette Eisenkugel entsteht also durch normale stellare Fusionsprozesse nicht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.