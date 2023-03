Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum muss Abwärme im All kompliziert abgeführt werden, wo es doch dort bis zu minus 270 Grad Celsius sind? Die Frage bezieht sich auf unseren Artikel REXUS: Erfolgreicher 3D-Druck an Bord einer Forschungsrakete. Dort war zu lesen, dass ein Vorteil des getesteten Verfahrens ist, dass "dabei nur wenig Abwärme entsteht, die im Weltraum kompliziert abgeführt werden muss." Das beschreibt ein allgemeines Problem in der Raumfahrt: Da sich diese im Vakuum abspielt, ist eine Aufnahme und vor allem Abgabe von Energie in Form von Wärme an die Umgebung durch Wärmeleitung nicht möglich. Es bleibt die Ein- oder Abstrahlung, weshalb es etwa auf der Internationalen Raumstation ISS aufwendige Kühlsysteme für die Temperaturregelung gibt. Dieser Sachverhalt führt übrigens bei Raumflugkörpern auch zu extremen Temperaturdifferenzen, wie man sie beispielsweise auch auf dem Mond antreffen kann: Bereiche, die von der Sonne beschienen werden, sind extrem heiß, Bereiche im Schatten sind extrem kalt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.