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Im April soll die Jupitermission JUICE mit einer Ariane 5
starten. Wie viele weitere Ariane-5-Starts sind anschließend noch geplant?
Der Start des Jupiter Icy Moons Explorer, abgekürzt JUICE, wird der
vorletzte Start einer Ariane-5-Rakete sein. Der letzte und 117. Start wird
vermutlich im Juni erfolgen und zwei Kommunikationssatelliten in eine
Erdumlaufbahn bringen: den französischen militärischen Satelliten Syracuse
4B und den deutschen Satelliten Heinrich Hertz.
(ds/22. März
2023)
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