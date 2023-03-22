Im April soll die Jupitermission JUICE mit einer Ariane 5 starten. Wie viele weitere Ariane-5-Starts sind anschließend noch geplant?

Der Start des Jupiter Icy Moons Explorer, abgekürzt JUICE, wird der vorletzte Start einer Ariane-5-Rakete sein. Der letzte und 117. Start wird vermutlich im Juni erfolgen und zwei Kommunikationssatelliten in eine Erdumlaufbahn bringen: den französischen militärischen Satelliten Syracuse 4B und den deutschen Satelliten Heinrich Hertz.

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