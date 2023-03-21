Welche Neigung hat die Ekliptikebene in Bezug auf die Milchstraße?

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Unsere Sonne umrundet mit allen ihren Planeten das Zentrum der Milchstraße. Die Ebene, in der die Planeten um die Sonne kreisen, verläuft dabei nicht etwa parallel zur Ebene der Milchstraße, also zur galaktischen Scheibe: Sie ist um 63 Grad zur Milchstraßenebene geneigt.
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