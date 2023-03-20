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Seit wann kreist die Erde um die Sonne?

Unsere Erde ist in einer Scheibe aus Gas und Staub um die junge Sonne entstanden und kreist seitdem um die Sonne. Man geht auch nicht davon aus, dass es bei den terrestrischen Planeten wie Erde, Mars oder Venus zu größeren Wandungen im jungen Sonnensystem gekommen ist, so dass sie sich seit ihrer Entstehung auf einer Bahn um die Sonne bewegt hat, die der heutigen recht ähnlich ist. Durch den Massenverlust der Sonne wandern allerdings alle Planeten ganz allmählich nach außen. Um die die eigene Achse dürfte sich die Erde in ihren Anfangsjahren übrigens sehr viel schneller gedreht haben. Bis heute nimmt die Taglänge ganz allmählich zu. Verantwortlich dafür ist die Gezeitenwechselwirkung zwischen Erde und Mond. (ds/20. März 2023)

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