|
|
Seit wann kreist die Erde um die Sonne?
Unsere Erde ist in einer Scheibe aus Gas und Staub um die junge Sonne entstanden
und kreist seitdem um die Sonne. Man geht auch nicht davon aus, dass es bei den
terrestrischen Planeten wie Erde, Mars oder Venus zu größeren Wandungen im
jungen Sonnensystem gekommen ist, so dass sie sich seit ihrer Entstehung auf
einer Bahn um die Sonne bewegt hat, die der heutigen recht ähnlich ist. Durch
den Massenverlust der Sonne wandern allerdings alle Planeten ganz allmählich
nach außen. Um die die eigene Achse dürfte sich die Erde in ihren Anfangsjahren
übrigens sehr viel schneller gedreht haben. Bis heute nimmt die Taglänge ganz
allmählich zu. Verantwortlich dafür ist die Gezeitenwechselwirkung zwischen Erde
und Mond.
(ds/20. März
2023)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|