Wir sehen doch von überall auf der Erde immer die gleiche Seite des Mondes. Wie kann er sich da um sich selbst drehen? Man kann sich das mithilfe eines kleinen Selbstversuchs erklären, indem man einfach die Rolle des Mondes übernimmt. Dazu sucht man sich etwas, was man "umkreisen" kann, etwa eine Stehlampe oder einen kleinen Tisch. Hat man eine "Erde" gefunden, umrundet man diese - und zwar so, dass man die Modellerde (also die Stehlampe oder den Tisch) nie aus dem Auge verliert, sondern immer direkt anschaut. Damit simulieren wir, dass wir unserer Modellerde immer die gleiche Seite zeigen und somit von der Modellerde auch nur eine Seite von uns zu sehen wäre. Wenn man das so macht, wird man eines sehr schnell feststellen: Umrundet man die Stehlampe oder Tisch und will diese gleichzeitig im Blick behalten, kann man gar nicht anders als sich während einer Umrundung genau einmal um die eigene Achse zu drehen. Genauso ist es beim Mond.