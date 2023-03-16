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Wir sehen doch von überall auf der Erde immer die gleiche
Seite des Mondes. Wie kann er sich da um sich selbst drehen?
Man kann sich das mithilfe eines kleinen Selbstversuchs erklären, indem man
einfach die Rolle des Mondes übernimmt. Dazu sucht man sich etwas, was man
"umkreisen" kann, etwa eine Stehlampe oder einen kleinen Tisch. Hat man eine
"Erde" gefunden, umrundet man diese - und zwar so, dass man die Modellerde (also
die Stehlampe oder den Tisch) nie aus dem Auge verliert, sondern immer direkt
anschaut. Damit simulieren wir, dass wir unserer Modellerde immer die gleiche
Seite zeigen und somit von der Modellerde auch nur eine Seite von uns zu sehen
wäre. Wenn man das so macht, wird man eines sehr schnell feststellen: Umrundet
man die Stehlampe oder Tisch und will diese gleichzeitig im Blick behalten, kann
man gar nicht anders als sich während einer Umrundung genau einmal um die eigene
Achse zu drehen. Genauso ist es beim Mond.
(ds/16. März
2023)
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